УСЛОВИЕ!!!!! Помогите написать условие задачи: От доски длиной 8 м отпилили часть дл??ной 2 м. Во сколько раз больше оставшаяся часть доски, чем отпиленная?

Математика

УСЛОВИЕ!!!!! Помогите написать условие задачи: От доски длиной 8 м отпилили часть дл??ной 2 м. Во сколько раз больше оставшаяся часть доски, чем отпиленная?

Автор: Гость