УСЛОВИЕ!!!!! Помогите написать условие задачи: От доски длиной 8 м отпилили часть дл??ной 2 м. Во сколько раз больше оставшаяся часть доски, чем отпиленная?
Математика
УСЛОВИЕ!!!!! Помогите написать условие задачи: От доски длиной 8 м отпилили часть дл??ной 2 м. Во сколько раз больше оставшаяся часть доски, чем отпиленная?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-2=6 6/2=3 в три раза
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