Почему роман дубровский можно назвать произведением о защите человеческой лично??ти
Литература
Почему роман дубровский можно назвать произведением о защите человеческой лично??ти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в этом рассказе говорится о защите людей
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