ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА)) Как получают разные цвета неона в неоновой рекламе??

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Неоновые лампы, трубки получили распространение, после создания газоразрядной лампы в 1910 году Жоржем Клодом. Неон - благородный газ, неспособный реагировать не с каким другим элементом. Но по традиции «неоновыми» часто называют также разрядные трубки других цветов, в реальности использующие свечение других благородных газов или флуоресцирующего покрытия.