На этом сложном углу(сложный не в прямом смысле)нужно найти градусную меру угла DRE. Помогите прошу
Математика
На этом сложном углу(сложный не в прямом смысле)нужно найти градусную меру угла DRE. Помогите прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол ERD=180-144=36, а угол ERL =18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
В каком предложении должна стоять только одна запятая? ( знаки препинания не раставлены ) 1) на столе стояли чашки с блюдцами чайник сахарница и ...
Математика
В магазине было некоторое количество коробок конфет после того как первый день купили 34 коробки а во второй 17 коробок конфет магазине оставалось ...
Математика
Впишитк вместо " * " такие цыфры,что бы получилось верное равенство. Сколько решени?? имеет каждая задача? а) (2*)²=**1 б) (3*)²=***6 в) (7*)²=...