На этом сложном углу(сложный не в прямом смысле)нужно найти градусную меру угла DRE. Помогите прошу

Математика

На этом сложном углу(сложный не в прямом смысле)нужно найти градусную меру угла DRE. Помогите прошу

Автор: Гость