В магазине было некоторое количество коробок конфет после того как первый день купили 34 коробки а во второй 17 коробок конфет магазине оставалось 56 коробок сколько коробок было в магазине первоначально. И уравнения (65-x)-3...
Математика
В магазине было некоторое количество коробок конфет после того как первый день купили 34 коробки а во второй 17 коробок конфет магазине оставалось 56 коробок сколько коробок было в магазине первоначально. И уравнения (65-x)-35=15 99-(x-35)=38 (66-x)+13=27
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение: 99-(x-35)=28 x-35=99-28 ×-35=71 ×=71+35 ×=106 (66-×) +13=27 66-×=27-13 66-×=16 ×=66-16 ×=50 (65-×)-35=15 65-×=35+15 65-×=50 ×=65-50 ×=10
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