В магазине было некоторое количество коробок конфет после того как первый день купили 34 коробки а во второй 17 коробок конфет магазине оставалось 56 коробок сколько коробок было в магазине первоначально. И уравнения (65-x)-3...

Математика

В магазине было некоторое количество коробок конфет после того как первый день купили 34 коробки а во второй 17 коробок конфет магазине оставалось 56 коробок сколько коробок было в магазине первоначально. И уравнения (65-x)-35=15 99-(x-35)=38 (66-x)+13=27

Автор: Гость