Впишитк вместо " * " такие цыфры,что бы получилось верное равенство. Сколько решени?? имеет каждая задача? а) (2*)²=**1 б) (3*)²=***6 в) (7*)²=***5 г) (2*)²=**9
Математика
Впишитк вместо " * " такие цыфры,что бы получилось верное равенство. Сколько решени?? имеет каждая задача? а) (2*)²=**1 б) (3*)²=***6 в) (7*)²=***5 г) (2*)²=**9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)21*21=441 29*29=841 б)34*34= 1156 36*36= 1296 в)75*75= 5625 г)23*23= 529 27*27= 729
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