Впишитк вместо " * " такие цыфры,что бы получилось верное равенство. Сколько решени?? имеет каждая задача? а) (2*)²=**1 б) (3*)²=***6 в) (7*)²=***5 г) (2*)²=**9

Математика

Впишитк вместо " * " такие цыфры,что бы получилось верное равенство. Сколько решени?? имеет каждая задача? а) (2*)²=**1 б) (3*)²=***6 в) (7*)²=***5 г) (2*)²=**9

Автор: Гость