Написать сочинение по литературе на тему:"Что значит для вас жить по чести?"

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Герои романов Александра Дюма «Три мушкетёра» и Жюль Верна «Дети капитана Гранта» живут по законам чести. Они помогают друг другу, во что бы то ни стало добиваются поставленной цели. Д,Артаньян и другие мушкетёры идут по первому зову друга, защищают честь и достоинство женщины, всегда и во всём стремятся на выручку, совершают подвиги бескорыстно. Что такое честь? Актуально ли это понятие в наши дни? Многим кажется, что честь – явление устаревшее, больше относящееся ко времени мужчин во фраках и дам с вуалью.Идти по жизни дорогой чести – это жить согласно моральным и нравственным законам, «по совести». Это было, есть и будет актуально всегда, поэтому понятие чести не устареет никогда, ведь чувство собственного достоинства формирует человека как личность, определяет его взаимоотношения с миром, его жизненный путь.Читая эти книги, я восхищаюсь героями, стараюсь на них походить и понимаю, как важно жить по законам чести. Особенно мне нравится д,Артаньян. Храбрость, благородство, верность дружбе – вот те черты, которые я хотел бы перенять от этого героя.