Чем отличается сказка А.С.Пушкина "Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях" от ??олклорной сказки

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Сказки Пушкина -это своего рода целая энциклопедия человеческих отношений и характеров . В ней как в зеркале отражается отношение самого автора к своим героям. В них - мудрость, юмор , а где необходимо и сатира Пушкина, его сопереживание ,улыбка и гнев. В сказках Александр Сергеевич показал нам самые разнообразные душевные качества своих героев. Но самые редкие трудные и важные на мой взгляд - это смирение и кротость. А именно такими качествами обладала молодая царевна из " Сказки о мертвой царевне и семи богатырях". Она жила без матери . Несмотря на ее державный титул , жизнь не баловала ее. Но царевна оставалась верна себе, не ожесточившись ни сердцем , ни душой. Все любили ее за "кроткий нрав". И именно эти качества спасли царевну от смерти ,когда Чернавка пожалев отпустила ее на свободу. Эти же качества подвергли ее жизнь смертельной опасности . Здесь Пушкин еще проводит связь между характером человека и природой. Ведь и силы ,помогающие царевне также ,как и она великодушны и добры .Они чутко откликаются на призыв о помощи королевича Елисея. Поэт твердо уверен в том ,что нет необходимости наказывать или мстить злым силам. Они сами себя накажут,как наказали мачеху ее же собственные злые черты ее характера . В этом -вся мудрость и вся сила человека и в этом- сам Пушкин.