Чем отличается сказка А.С.Пушкина "Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях" от ??олклорной сказки

Литература
Чем отличается сказка А.С.Пушкина "Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях" от ??олклорной сказки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказки Пушкина -это своего рода целая энциклопедия человеческих отношений и характеров . В  ней как в зеркале отражается отношение самого автора к своим героям. В них - мудрость, юмор , а где необходимо и сатира Пушкина, его  сопереживание ,улыбка и гнев. В сказках  Александр Сергеевич показал нам самые разнообразные  душевные качества своих героев. Но самые  редкие трудные и важные на мой взгляд - это  смирение и кротость. А именно такими качествами обладала молодая царевна из  " Сказки о мертвой царевне и семи богатырях". Она жила без матери . Несмотря на ее державный титул , жизнь не баловала ее. Но царевна оставалась  верна себе, не ожесточившись ни сердцем , ни душой.  Все  любили ее за "кроткий нрав". И именно эти качества спасли царевну от смерти ,когда Чернавка пожалев отпустила  ее на свободу. Эти же качества подвергли ее жизнь  смертельной опасности . Здесь Пушкин еще проводит связь между характером человека и  природой. Ведь и силы ,помогающие царевне также ,как и она великодушны и добры .Они чутко откликаются на призыв о помощи королевича Елисея. Поэт твердо уверен в том  ,что нет необходимости наказывать или мстить злым силам. Они сами себя накажут,как наказали мачеху ее же собственные злые черты ее характера . В этом -вся мудрость и вся сила человека и в этом- сам Пушкин.
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