Расставьте знаки препинания.подчеркните однородные члены предложения. ЛИСА И БЕЛКА Лиса уже четвертый год жила в своей норе. Над лисьей норой жила белка. Она бегала по стволам деревьев прыгала с ветки на ветку шумела дразнилас...
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Расставьте знаки препинания.подчеркните однородные члены предложения. ЛИСА И БЕЛКА Лиса уже четвертый год жила в своей норе. Над лисьей норой жила белка. Она бегала по стволам деревьев прыгала с ветки на ветку шумела дразнилась. Старая лиса смотрела на нее и сердилась. Однажды лиса легла пластом на поляне и притворилась мертвой. Белка жила прямо над лисьей норой. Белочка соскочила на траву и пробежала близко от лисы. Вдруг лиса вскочила. Белка испугалась и убежала на дерево. помогите пожалуйста! !!! заранее Большое спасибо))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЛИСА И БЕЛКА Лиса уже четвертый год жила в своей норе. Над лисьей норой жила белка. Она бегала по стволам деревьев, прыгала с ветки на ветку шумела дразнилась. Старая лиса смотрела на нее и сердилась. Однажды лиса легла пластом на поляне и притворилась мертвой. Белка жила прямо над лисьей норой. Белочка соскочила на траву и пробежала близко от лисы. Вдруг лиса вскочила. Белка испугалась и убежала на дерево. помогите пожалуйста! !!! заранее Большое спасибо))))
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