Стоимость электрочайника 125грн шо в 4 раза меньше стоимости магнитофона и на 696грн меньше стоимости телевизормаюСкилькы стоит

Математика
Стоимость электрочайника 125грн шо в 4 раза меньше стоимости магнитофона и на 696грн меньше стоимости телевизормаюСкилькы стоит
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 125*4=500(грн) магнитофон 2) 696+125=821(грн) телевизор
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Поможіть написати 5 клас пліз 3 речення за цією схемою!
Ответить
Математика
На этом сложном углу(сложный не в прямом смысле)нужно найти градусную меру угла DRE. Помогите прошу
Ответить
Русский язык
ЕСЛИ ОКОНЧАНИЯ НЬЕ СКАЖИТЕ
Ответить
Русский язык
В каком предложении должна стоять только одна запятая? ( знаки препинания не раставлены ) 1) на столе стояли чашки с блюдцами чайник сахарница и ...
Ответить
Математика
В магазине было некоторое количество коробок конфет после того как первый день купили 34 коробки а во второй 17 коробок конфет магазине оставалось ...
Ответить