Стоимость электрочайника 125грн шо в 4 раза меньше стоимости магнитофона и на 696грн меньше стоимости телевизормаюСкилькы стоит

Математика

Стоимость электрочайника 125грн шо в 4 раза меньше стоимости магнитофона и на 696грн меньше стоимости телевизормаюСкилькы стоит

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