Стоимость электрочайника 125грн шо в 4 раза меньше стоимости магнитофона и на 696грн меньше стоимости телевизормаюСкилькы стоит
Математика
Стоимость электрочайника 125грн шо в 4 раза меньше стоимости магнитофона и на 696грн меньше стоимости телевизормаюСкилькы стоит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 125*4=500(грн) магнитофон 2) 696+125=821(грн) телевизор
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