CuSO4+Na2S-CuS+Na2SO4 ионное и молекулярное уравнение помогите пожалуйста!!!!

Химия
CuSO4+Na2S-CuS+Na2SO4 ионное и молекулярное уравнение помогите пожалуйста!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuSO4 + Na2S = CuS↓ + Na2SO4 Сu2(+) + SO42- + 2Na(+) + S2- = CuS + 2Na(+ )+ SO42(-) Сu2(+) + S2(- )= CuS↓
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