1)Элементу соответствует оксид RO2 массовая доля гидрагена в его летучем соединени?? 25%.Назвать элемент 2)Элемент находится в 6 гр. Массовая доля в его высшего оксида 40%. Назвать оксид
Химия
1)Элементу соответствует оксид RO2 массовая доля гидрагена в его летучем соединени?? 25%.Назвать элемент 2)Элемент находится в 6 гр. Массовая доля в его высшего оксида 40%. Назвать оксид
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36373636'474кшп47845+-7657
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Проведите исследование: уточните по толковому словарю значение слова "банкрот" и "банкротство" и предположите, как они произошли. Помогите пожалуйс...
Другие предметы