1)Элементу соответствует оксид RO2 массовая доля гидрагена в его летучем соединени?? 25%.Назвать элемент 2)Элемент находится в 6 гр. Массовая доля в его высшего оксида 40%. Назвать оксид

Химия

1)Элементу соответствует оксид RO2 массовая доля гидрагена в его летучем соединени?? 25%.Назвать элемент 2)Элемент находится в 6 гр. Массовая доля в его высшего оксида 40%. Назвать оксид

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