Проведите исследование: уточните по толковому словарю значение слова "банкрот" и "банкротство" и предположите, как они произошли. Помогите пожалуйста:)

История
Проведите исследование: уточните по толковому словарю значение слова "банкрот" и "банкротство" и предположите, как они произошли. Помогите пожалуйста:)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БАНКРОТ, -а,  м. 1.  Несостоятельный должник, отказывающийся платить своим кредиторам вследствие разорения. 2.  перен. Тот, кто оказался несостоятельным в своей деятельности, в личной жизни.  Политический 6. ||  прилагательное банкротский, -ая, -ое. БАНКРОТСТВО, -а,  ср. 1. Несостоятель-1 ность, сопровождающаяся прекращением платежей по долговым обязательствам.  Банкротство фирмы. Злостное банкротство (умышленное). 2. перен. Полная несостоятельность, провал, крушение.  Политическое банкротство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
CuSO4+Na2S-CuS+Na2SO4 ионное и молекулярное уравнение помогите пожалуйста!!!!
Ответить
Другие предметы
Доклад по теме : цунами
Ответить
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА)) Как получают разные цвета неона в неоновой рекламе??
Ответить
География
Заполнить таблицу срочно зарание спасибо
Ответить
Математика
Стоимость электрочайника 125грн шо в 4 раза меньше стоимости магнитофона и на 696грн меньше стоимости телевизормаюСкилькы стоит
Ответить