Проведите исследование: уточните по толковому словарю значение слова "банкрот" и "банкротство" и предположите, как они произошли. Помогите пожалуйста:)

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БАНКРОТ, -а, м. 1. Несостоятельный должник, отказывающийся платить своим кредиторам вследствие разорения. 2. перен. Тот, кто оказался несостоятельным в своей деятельности, в личной жизни. Политический 6. || прилагательное банкротский, -ая, -ое. БАНКРОТСТВО, -а, ср. 1. Несостоятель-1 ность, сопровождающаяся прекращением платежей по долговым обязательствам. Банкротство фирмы. Злостное банкротство (умышленное). 2. перен. Полная несостоятельность, провал, крушение. Политическое банкротство