ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОМЕР 590 ВТОРОЕ.
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОМЕР 590 ВТОРОЕ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно 1)35+21=56(ц)-всего 2)56÷7=8(в) всего надо Ответ: 8 ваз потребуется.
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