Выберите верное утверждение a.Наиболее ярким примером взаимодействия океана и суши служат муссоны б.Над поверхностью океана образуется особый подтип воздушных масс влажные и соленые воздушные массы в.Океан глвный источник ...
География
Выберите верное утверждение a.Наиболее ярким примером взаимодействия океана и суши служат муссоны б.Над поверхностью океана образуется особый подтип воздушных масс влажные и соленые воздушные массы в.Океан глвный источник поступления влаги в атмосферу г.В океане зеленые растения существуют на любых глубинах
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