Выберите верное утверждение a.Наиболее ярким примером взаимодействия океана и суши служат муссоны б.Над поверхностью океана образуется особый подтип воздушных масс влажные и соленые воздушные массы в.Океан глвный источник ...

География
Выберите верное утверждение a.Наиболее ярким примером взаимодействия океана и суши служат муссоны б.Над поверхностью океана образуется особый подтип воздушных масс влажные и соленые воздушные массы в.Океан глвный источник поступления влаги в атмосферу г.В океане зеленые растения существуют на любых глубинах
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а) правильный ответ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На школьных соревнованиях по бегу на дистанции 100 м участвовали одноклассники Куаныш и Витя. Когда Куанышу оставалась пробежать одну четвертую дис...
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОМЕР 590 ВТОРОЕ.
Ответить
Математика
срочно помогите пожалуйста
Ответить
Литература
Почему роман дубровский можно назвать произведением о защите человеческой лично??ти
Ответить
Химия
1)Элементу соответствует оксид RO2 массовая доля гидрагена в его летучем соединени?? 25%.Назвать элемент 2)Элемент находится в 6 гр. Массовая дол...
Ответить