Решите пж омоним гимнастический снаряд

Русский язык
Решите пж омоним гимнастический снаряд
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Омонимы могут образовываться и тогда, когда уже существующее в языке слово по­лучает новое значение. Так произошло со словом конь (животное) , когда так назвали гимнастический снаряд, чем-то похожий на коня. Каждое из значений стало самостоятельным словом, которые и составили омонимическую пару.
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