Решите пж омоним гимнастический снаряд

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Омонимы могут образовываться и тогда, когда уже существующее в языке слово по­лучает новое значение. Так произошло со словом конь (животное) , когда так назвали гимнастический снаряд, чем-то похожий на коня. Каждое из значений стало самостоятельным словом, которые и составили омонимическую пару.