Плеееез (81 балл потратила!!!) 1) Рассмотрите внешний вид женской шишки второго года. Как она изменилась? Какой процесс происходит в это время? 2) Рассмотрите семя сосны сибирской. Чем оно отличается от семени сосны обыкнове...
Биология
Плеееез (81 балл потратила!!!) 1) Рассмотрите внешний вид женской шишки второго года. Как она изменилась? Какой процесс происходит в это время? 2) Рассмотрите семя сосны сибирской. Чем оно отличается от семени сосны обыкновенной? Расколите семя, рассмотрите его внутреннее строение.(7)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шишка другого порядку є заплідненою, тобто зеленою і із закритими лусками, де відбувається дозрівання насінини. Насіння сосни сибірською не має крилоподібного виросту для легкого перенесення вітром. У насінині знаходиться первинний ендосперм, плівка і тверда оболонка
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