Плииз,очень надо!! Характеристики Белобородова и Хлопуши (не сравнительная)из по??ести Капитанская дочка

Гость: Гость:

Белобородоа-беглый капрал,тщедушный и сгорбленный старичок с седою бородкою,неимел в себе ничего замечательного,кромеголубой ленты,надетой через плечо по серому армяку.Хлопуша(Афанасий Соколов)-был высокого росту,дороден и широкоплеч,и примерно лет сорока пяти.Густая рыжая борода,серые сверкающие глаза,нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому,широкому лицу выражение неизъяснимое.Он ссыльный преступник,три раза бежавший из сибирских рудников.Они очень разные хоть и были наперстниками Пугачева,и по характеру они тоже разные.Белобородов только и хотел что казнить Швабрина,но и Петру хорошенько поддать чтоб не повадно было.А Хлопуша был против того что сказал Белобородов,он говорил про себя что он тоже конечно пролил много христианской крови,но губил супротивника,а не гостя(Петра).Автор выделил именно Хлопушу описав его таким мужественным статным генералом.Он нужен Пугачеву как советчик в военных делах и так далее.А Белобородов для советов в хитрости как повести себя с подданнымии т.д.