Плиз 4 и 5 задания. По обществе.

Обществознание
Плиз 4 и 5 задания. По обществе.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.Революция (от позднелат. revolutio поворот, переворот, превращение, обращение) — глобальное качественное изменение в развитии природы, общества или познания, сопряжённое с открытым разрывом с предыдущим состоянием. Рефо́рма (лат. reformo ) — преобразование, вводимое законодательным путем. В частности процесс преобразования государства, начинаемый властью по необходимости. Конечная цель любой реформы — укрепление и обновление государственных основ, что, однако, не всегда несёт за собой улучшение уровня жизни, сокращение государственных расходов и наоборот — увеличение доходов.       5.1 - это 3       5.2 - это 4        5.3 это 1 (только а)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подберите слова которые соответствуют данным схемам
Ответить
Математика
Cos2x-3/4 sin^2x=0 решите
Ответить
Русский язык
Подберите к каждому фразеологическому обороту из 1-го столбца синоним из 2-го стол??ца. Буквы запишите в строку в соотвествующем порядке
Ответить
Математика
Х+3х+2×3х=120 ; (48-х)÷8=4 ;250-3у=115
Ответить
Математика
Помогите решить 174,175,176 пожалуйста! срочно надо дою 20 баллов
Ответить