Плиз 4 и 5 задания. По обществе.

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4.Революция (от позднелат. revolutio поворот, переворот, превращение, обращение) — глобальное качественное изменение в развитии природы, общества или познания, сопряжённое с открытым разрывом с предыдущим состоянием. Рефо́рма (лат. reformo ) — преобразование, вводимое законодательным путем. В частности процесс преобразования государства, начинаемый властью по необходимости. Конечная цель любой реформы — укрепление и обновление государственных основ, что, однако, не всегда несёт за собой улучшение уровня жизни, сокращение государственных расходов и наоборот — увеличение доходов. 5.1 - это 3 5.2 - это 4 5.3 это 1 (только а)