Подберите к каждому фразеологическому обороту из 1-го столбца синоним из 2-го стол??ца. Буквы запишите в строку в соотвествующем порядке

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Подберите к каждому фразеологическому обороту из 1-го столбца синоним из 2-го стол??ца. Буквы запишите в строку в соотвествующем порядке

Автор: Гость