Подберите к каждому фразеологическому обороту из 1-го столбца синоним из 2-го стол??ца. Буквы запишите в строку в соотвествующем порядке
Русский язык
Подберите к каждому фразеологическому обороту из 1-го столбца синоним из 2-го стол??ца. Буквы запишите в строку в соотвествующем порядке
Ответ(ы) на вопрос:
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Словоизменение: вода — под водой туча — тучи дерево — на дереве холодный — холодное белая — белый мост — под мостом звезда — звёзды Словообразование: жёлтый — жёлтенький зерно-зёрнышко учить — приучить платок — платочек соловей — соловушка звезда — звёздочка перо — перышко место — местечко ехать — отъехать задача — задачник
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