Плиз найдите антонимы к 7 заданию с переводом даю 15 баллов
Немецкий язык
Плиз найдите антонимы к 7 заданию с переводом даю 15 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старый, боьшой, широкий, чистый, короткий, мало, безобразный, идти пешком, веселый, ленивый, толстый, искать, умный, спрашивать(вопрос), лентяйничать
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