Плиз очень срочно!Номер 9
Математика
Плиз очень срочно!Номер 9
Ответ(ы):
Гость:
S=S1+S2+S3 S1=4.4(км) S2=S1+0.6=4.4+0.6=5(км) S3=(S1+S2)-5.8=(4.4+5)-5.8=9.4-5.8=3.6(км) S=4.4+5+3.6=13(км) Ответ:13 км.
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