Плиз помогите 11.11 а Заранее спасибо

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У=х-1 данное значение подставим вместо у во второе уравнение х+3(х-1)=9 х+3х-3=9 4х=12 х=3 теперь найдем у у=3-1=2 Ответ:(3;2) б) Эту систему решим методом сложения. Складываем оба уравнения, получим 4х=8 х=2 данное значение подставим в одно из уравнений системы, я подставлю во второе 2+2у= -4 2у= -6 у= -3 Ответ: (2;-3)