Ребят, пожалуйста, помогите написать образ Ольги из произведения "Евгений Онегин".

Гость: Гость:

Ольга девушка,которая собиралась выйти замуж за Ленского .На день рождении Татьяны ,Ленский приглашает Онегина .Онегин не собирался идти на этот вечер,так как ему одиночество по душе.Ленски угаваривает Онегина ,что там только свои самые близкие гости ну а так же родственики.Поехав на это вечер.Он видет ,что там масса народа.Онегину не понравилось ,как его обманули .И он решил ему отомстить .На каждый танец Онегин приглашает Ольгу не дав возможности Ленскому .А Ольгга не возражала внимания Онегина .После бала Ленский зовет Онегина на дуэль.И в этой битве с глазу на глаз побеждает Онегин .А Ольга после смерти Ленского ,забывает его и выходит замуж за другого молодого человека. Вывод сделаете сами надеюсь...