Здраствуйте!Помогите сделать задание пожалуйста!
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Здраствуйте!Помогите сделать задание пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Первый "Часовой" - им.сущ., второй "часовой" - им.прил. 2) Первый "берегу" - им.сущ, второй "берегу" - глагол. 3) Первый "плач" - им.сущ, второй "плач" - глагол. 4) Первый "косой" - им.сущ, второй "косой" - им.прил.
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