Здраствуйте!Помогите сделать задание пожалуйста!

Гость: Гость:

1) Первый "Часовой" - им.сущ., второй "часовой" - им.прил. 2) Первый "берегу" - им.сущ, второй "берегу" - глагол. 3) Первый "плач" - им.сущ, второй "плач" - глагол. 4) Первый "косой" - им.сущ, второй "косой" - им.прил.