В каких сказках встречается волк название

Литература
В каких сказках встречается волк название
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 козлят  красная шапочка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
30 баллов. В прямоугольный треугольник АВС вписана окружность. Докажите, что площ??дь треугольника равна BK×KA. Помогите, сколько думаю, не могу ...
Ответить
Русский язык
На чём построено фамусовское общество?
Ответить
Математика
Десяток яиц стоит 44 рубля 52 копейки. Сколько стоят 15 таких яиц?
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста In the morning,we ... up at ten to seven. We ... up and ...dressed Then we ... breakfast at half past seven. We ... h...
Ответить
География
Какой рельеф у мёртвого моря
Ответить