30 баллов. В прямоугольный треугольник АВС вписана окружность. Докажите, что площ??дь треугольника равна BK×KA. Помогите, сколько думаю, не могу решить.
Математика
30 баллов. В прямоугольный треугольник АВС вписана окружность. Докажите, что площ??дь треугольника равна BK×KA. Помогите, сколько думаю, не могу решить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В учебнике должна быть формула, там говорится об отрезках, почитай внимательно.
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