30 баллов. В прямоугольный треугольник АВС вписана окружность. Докажите, что площ??дь треугольника равна BK×KA. Помогите, сколько думаю, не могу решить.

Математика

30 баллов. В прямоугольный треугольник АВС вписана окружность. Докажите, что площ??дь треугольника равна BK×KA. Помогите, сколько думаю, не могу решить.

Автор: Гость