30 баллов. В прямоугольный треугольник АВС вписана окружность. Докажите, что площ??дь треугольника равна BK×KA. Помогите, сколько думаю, не могу решить.

Математика
30 баллов. В прямоугольный треугольник АВС вписана окружность. Докажите, что площ??дь треугольника равна BK×KA. Помогите, сколько думаю, не могу решить.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В учебнике должна быть формула, там говорится об отрезках, почитай внимательно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
На чём построено фамусовское общество?
Ответить
Математика
Десяток яиц стоит 44 рубля 52 копейки. Сколько стоят 15 таких яиц?
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста In the morning,we ... up at ten to seven. We ... up and ...dressed Then we ... breakfast at half past seven. We ... h...
Ответить
География
Какой рельеф у мёртвого моря
Ответить
Математика
Помогите составить сочинение к задаче (г) №377 по математике 5 класс
Ответить