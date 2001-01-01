Плиз помогите это все только ответы ( мда физика похожа на математику )
Физика
Плиз помогите это все только ответы ( мда физика похожа на математику )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1сантиметр тоесть см.=10милиметрам тоесть мм. 1дациметр тоесть дм.=10сантиметров 1центнер тоесть ц.=100см.=10дм 1метр тоесть м.=1000см=100дм.=10ц.
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