Ребята, решите пожалуйста, прошу вас!!! хотя-бы 3 любые задания, главное чтобы прави??ьно было

Математика

Ребята, решите пожалуйста, прошу вас!!! хотя-бы 3 любые задания, главное чтобы прави??ьно было

Автор: Гость