Треугольники АВС и АВС1 лежат в разных плоскостях. Точки М, N, K, P - середині сторон А??, СВ, АС1, ВС1 соответственно. Как размещені пряміе MN и КРотносительно друг друга?

Геометрия

Треугольники АВС и АВС1 лежат в разных плоскостях. Точки М, N, K, P - середині сторон А??, СВ, АС1, ВС1 соответственно. Как размещені пряміе MN и КРотносительно друг друга?

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