Какие клетки тканей не способные к делению? какие клетки делятся во время их повреждения?

Биология
Какие клетки тканей не способные к делению? какие клетки делятся во время их повреждения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К делению не способны эритроциты (красные кровяные тельца) - форменные элементы крови. Тромбоциты могут делиться при повреждении ткани, что способствует свёртыванию крови.
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