Ребята помогите это срочно!!! задание 1 и 2. даю 25 балов)

Русский язык
Ребята помогите это срочно!!! задание 1 и 2. даю 25 балов)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тип речи: повествование. Стиль: разговорный.  Признаки: связанность. идея. делимость.  Основная мысль: мальчик ревновал девочку к своему другу. И когда он решил ей проявить внимание и признаться в чувствах, он решил написать письмо. Но из-за робости он не мог признаться открыто, подарить ей цветы, которые она попросила. Когда он все-таки решился, цветы уже завяли. Основная проблема данного текста- проблема решимости. Не стоит упускать моментов из-за робости, возможно "искры одуванчика потухнут навсегда". Заголовок: Будьте смелее 
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