Ребята помогите это срочно!!! задание 1 и 2. даю 25 балов)

Гость: Гость:

Тип речи: повествование. Стиль: разговорный. Признаки: связанность. идея. делимость. Основная мысль: мальчик ревновал девочку к своему другу. И когда он решил ей проявить внимание и признаться в чувствах, он решил написать письмо. Но из-за робости он не мог признаться открыто, подарить ей цветы, которые она попросила. Когда он все-таки решился, цветы уже завяли. Основная проблема данного текста- проблема решимости. Не стоит упускать моментов из-за робости, возможно "искры одуванчика потухнут навсегда". Заголовок: Будьте смелее