Начерти отрезок , длина четвертой части которого равна 12 мм
Математика
Начерти отрезок , длина четвертой части которого равна 12 мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48 мм )))()))))))))))))))))))))))))))))))))))
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