Обчисліть, яку масу калій перманганату треба взяти, щоб приготувати дезінфікуючи?? розчин масою 80 г з масовою часткою солі 0.012

Химия
Обчисліть, яку масу калій перманганату треба взяти, щоб приготувати дезінфікуючи?? розчин масою 80 г з масовою часткою солі 0.012
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80*0,012=1,6г(KMnO4)
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