Помогите написать план по произведению:" Горе от ума" Тема: Образ Чацкого

Литература
Помогите написать план по произведению:" Горе от ума" Тема: Образ Чацкого
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Автор: Гость
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Гость:
Прочитай "Мильон терзаний", отзыв о произведении, в котором хорошо Чацкого раскрыли.
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