Одна із спіралей фрагмента ДНК має такий склад нуклеотидів Г-Г-Г-Ц-А-Т-А-А-А-Ц-Ц-Т. Визначте порядок чергування нуклеотидів у другій спіралі ДНК, а потім просинтезейту і-РНК. Як називається цей процес? Коли він відбувається, і ...
Биология
Одна із спіралей фрагмента ДНК має такий склад нуклеотидів Г-Г-Г-Ц-А-Т-А-А-А-Ц-Ц-Т. Визначте порядок чергування нуклеотидів у другій спіралі ДНК, а потім просинтезейту і-РНК. Як називається цей процес? Коли він відбувається, і що забезпечує?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ДНК Г-Г-Г-Ц-А-Т-А-А-А-Ц-Ц-Т 2 ДНК Ц-Ц-Ц-Г-Т-А-Т-Т-Т-Г-Г-А иРНК Г-Г-Г-Ц-А-У-А-А-А-Ц-Ц-У процесс называется транскрипция. транскрипция обеспечивает транспорт белков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Українська мова
История