Одна із спіралей фрагмента ДНК має такий склад нуклеотидів Г-Г-Г-Ц-А-Т-А-А-А-Ц-Ц-Т. Визначте порядок чергування нуклеотидів у другій спіралі ДНК, а потім просинтезейту і-РНК. Як називається цей процес? Коли він відбувається, і ...

Биология
Одна із спіралей фрагмента ДНК має такий склад нуклеотидів Г-Г-Г-Ц-А-Т-А-А-А-Ц-Ц-Т. Визначте порядок чергування нуклеотидів у другій спіралі ДНК, а потім просинтезейту і-РНК. Як називається цей процес? Коли він відбувається, і що забезпечує?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ДНК Г-Г-Г-Ц-А-Т-А-А-А-Ц-Ц-Т 2 ДНК Ц-Ц-Ц-Г-Т-А-Т-Т-Т-Г-Г-А иРНК Г-Г-Г-Ц-А-У-А-А-А-Ц-Ц-У процесс называется транскрипция. транскрипция обеспечивает транспорт белков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
1. Даны 2 массива a и b каждый из 12 элементов.Найти R=pi*b(i)/a(max) ЗАдание 4
Ответить
Українська мова
Словниковий диктант на тему "прикладка"
Ответить
История
У якому році між російською та османською імперіями було укладено бухарестський ??ирний договір
Ответить
Алгебра
МОжет кто то поможет:!?!?! Тут ответ нужен
Ответить
Химия
Na=NaOh=Mg (Oh)2=MgSo4=Mg (NO3)2
Ответить