Одна із спіралей фрагмента ДНК має такий склад нуклеотидів Г-Г-Г-Ц-А-Т-А-А-А-Ц-Ц-Т. Визначте порядок чергування нуклеотидів у другій спіралі ДНК, а потім просинтезейту і-РНК. Як називається цей процес? Коли він відбувається, і ...

Биология

Одна із спіралей фрагмента ДНК має такий склад нуклеотидів Г-Г-Г-Ц-А-Т-А-А-А-Ц-Ц-Т. Визначте порядок чергування нуклеотидів у другій спіралі ДНК, а потім просинтезейту і-РНК. Як називається цей процес? Коли він відбувається, і що забезпечує?

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