У якому році між російською та османською імперіями було укладено бухарестський ??ирний договір

История
У якому році між російською та османською імперіями було укладено бухарестський ??ирний договір
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бухарестський мирний договір —  договір між Російською та Османською імперіями, підписаний 28 травня 1812  року в Бухаресті.
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