У якому році між російською та османською імперіями було укладено бухарестський ??ирний договір
История
У якому році між російською та османською імперіями було укладено бухарестський ??ирний договір
Ответ(ы) на вопрос:
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Бухарестський мирний договір — договір між Російською та Османською імперіями, підписаний 28 травня 1812 року в Бухаресті.
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