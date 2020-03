1. Даны 2 массива a и b каждый из 12 элементов.Найти R=pi*b(i)/a(max) ЗАдание 4

Гость: Гость:

' 1. Даны 2 массива a и b каждый из 12 элементов.Найти R=pi*b(i)/a(max) Function Zadanie20683579(A, B) max = A(0) for i = LBound(A, 1) To UBound(A, 1) if max < A(i) then max = A(i) next R = 1 for i = LBound(B, 1) To UBound(B, 1) r = r * B(i) next Zadanie20683579 = r / max End Function Function RandomArray(n, max) ReDim A(n) Randomize for i = LBound(A, 1) To UBound(A, 1) A(i) = max * Rnd next RandomArray = A End Function Msgbox Zadanie20683579(RandomArray(12, 50), RandomArray(12, 50))