Знайдіть помилки пов’язані з координацію підмета і присудка. Виправте речення. ?? з друзями відпочивали в оздоровчому таборі “Політехнік-1”. Більшість молодих подружніх пар хотіли б мешкати окремо від батьків. За кордоном прац...

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Знайдіть помилки пов’язані з координацію підмета і присудка. Виправте речення. ?? з друзями відпочивали в оздоровчому таборі “Політехнік-1”. Більшість молодих подружніх пар хотіли б мешкати окремо від батьків. За кордоном працюють велика кількість наших співвітчизників. У парламенті більшість депутатів вдягають маску. Тріо “Крайня хата” намагалися бути схожими на тріо “Либідь”. До підйому залишилися три години. ООН провів чергове засідання.
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Автор: Гость
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Гость:
Ми з друзями відпочивали в оздоровчому таборі "Політехнік-1". Більшість молодих подружніх пар хотіли мешкати окремо від батьків. За кордоном працює велика кількість наших співвітчизникі. У парламенті більшість депутатів вдягають маски. Тріо "Крайньої хати" намагалися бути схожими на тріо "Либідь". До прийому залишилося три години. ООН провела чергове засідання.
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