Как ты считаешь почему наблюдения за природой нужно проводить по плану
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Как ты считаешь почему наблюдения за природой нужно проводить по плану
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того, чтобы можно было выявить последовательность природных явлений или их прогрессию, например. Получить объективную характеристику тех или иных явлений в зависимости от времени года
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