Как найти импульс тела если масса 15 кг а время 3 с
Физика
Как найти импульс тела если масса 15 кг а время 3 с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Импульс тела P = m*V = 15 * 36 = 540 кг*м/с. .
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