Плиз помогите перевести текст bob the hedgehog and his friends part 4

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Плиз помогите перевести текст bob the hedgehog and his friends part 4
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Гость:
Боб еж и его друзья    часть 4  
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