Плиз помогите пожалуйста)))) номер 1,2,3

Математика
Плиз помогите пожалуйста)))) номер 1,2,3
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1.в 2.140 и 20 3. 75:4=18.75 Ответ:18
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