Плиз помогите тест зделать срочно)!!!хотябы половину помогите)

Русский язык
Плиз помогите тест зделать срочно)!!!хотябы половину помогите)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10. Хвост служит белке рулем и парашютом. Грамматическая основа : хвост- подлежащее (подчеркивай одной чертой) служит -сказуемое (двумя чертами) словосочетания: служит белке, служит рулем, служит парашютом. 18. Таяние снега, прилёт птиц 19.Существительные: белки, лес, гнездо    Прилагательные: главный, уютном, сильные    Глаголы : живут, затыкают, устраивают  20. a=16 м      s = 16²= 256 метров      Ответ : площадь равна 256 м 21. Белка не живёт в степи, потому что там нет условий для проживания.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача молоко дает 25% сливок , сливки дают 20% масла . Сколько масла получится из 240 к?? молока ? Как делать дано ???
Ответить
Русский язык
Сложносокращенные слова, 10 слов
Ответить
Русский язык
Какой чертой подчеркивать: Красные,зеленые,лиловые,синие?
Ответить
Алгебра
Корень из 3 х+4+корень из х-4=2 корень из х
Ответить
Английский язык
ПЕРЕВЕДИТЕ МНЕ ТЕКСТ!!!!!ВНЯТНО И ПОНЯТНО!!!БЕЗ ПЕРЕВОДЧИКА!!!! The science lab is next to the toilets and janitor's closet located in front o...
Ответить