Плиз помогите тест зделать срочно)!!!хотябы половину помогите)

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10. Хвост служит белке рулем и парашютом. Грамматическая основа : хвост- подлежащее (подчеркивай одной чертой) служит -сказуемое (двумя чертами) словосочетания: служит белке, служит рулем, служит парашютом. 18. Таяние снега, прилёт птиц 19.Существительные: белки, лес, гнездо Прилагательные: главный, уютном, сильные Глаголы : живут, затыкают, устраивают 20. a=16 м s = 16²= 256 метров Ответ : площадь равна 256 м 21. Белка не живёт в степи, потому что там нет условий для проживания.