Сложносокращенные слова, 10 слов
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Сложносокращенные слова, 10 слов
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МГУ - Московский Государственный Университет. ТЮЗ - Театр Юных Зрителей РФ - Российская Федерация ООН - Организация объединённых наций МЧС - Министерство Чрезвычайных ситуаций ГИБДД - Государственная Инспекция Безопасного Дорожного Движения ОРТ - Общественное Российское Телевидение НИИ - Научно-исследовательский институт НЛО - Неопознанный Летающий Объект УЕФА - Европейский Союз Футбольных Ассоциаций.
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