Укажіть правильно побудоване словосполучення: а) підручник з математики; б) писа??и по правилах; в) сміятися над ним.

Українська мова

Укажіть правильно побудоване словосполучення: а) підручник з математики; б) писа??и по правилах; в) сміятися над ним.

Автор: Гость