Укажіть правильно побудоване словосполучення: а) підручник з математики; б) писа??и по правилах; в) сміятися над ним.
Українська мова
Укажіть правильно побудоване словосполучення: а) підручник з математики; б) писа??и по правилах; в) сміятися над ним.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) підручник з математики;
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