Помогите подобрать к словам старословянские слова. Дорогими; золотой, золотыми, ??олотые; серебряной; середине. Помогите пожалуйста!!! Срочно нужно.
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Помогите подобрать к словам старословянские слова. Дорогими; золотой, золотыми, ??олотые; серебряной; середине. Помогите пожалуйста!!! Срочно нужно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запишите эти слова парами, выделяя корни. ТЕКСТ: Обычай награждать за ратные подвиги особым знаком отличия существовал уже на Руси 11 - 12 веков. Наградой тогда служила гривна - шейное украшение в виде обруча из драгоценного металла. Позднее отличившихся храбростью награждали дорогими мехами, заморскими тканями, оружием, золотой и серебряной посудой, кубками и ковшами. В середине 15 века в России появляется, а затем получает самое широкое распространение новый вид награды - пожалование "золотыми". "Золотые", монетовидные знаки разного достоинства , являлись своеобразными наградными медалями, которыми жаловали русских воинов за ратную службу, за боевую доблесть. Пожалование "золотыми" сохранилось до конца 17 века. (В. Никитин)
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