В фонетическом транскрипции запятая справа над буквой(апостроф) обозначает , что ??огласный звук?
Русский язык
В фонетическом транскрипции запятая справа над буквой(апостроф) обозначает , что ??огласный звук?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запятая сверху после буквы обозначает мягкость буквы. Например: честь. Ч'ест'ь.
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