Решите неравенство: 3х-8lt;4(2х-3)
Алгебра
Решите неравенство: 3х-8lt;4(2х-3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x-8<8x-12 3x-8-8x+12<0 -5x+4<0 -5x<-4 x>0,8 Ответ:(0,8;+бесконечности)
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