Стоимость объекта основных средств - 80 000 руб., срок полезного использования - 5 лет. Определите годовые суммы амортизации, используя следующие методы: 1 ) линейный ; 2) уменьшаемого остатка (ускорения 2); 3) суммы чисел ...

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ЛИНЕЙНЫЙ СПОСОБ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ. Годовая норма амортизации: 100% : 5 лет = 20%, Ежегодная сумма амортизационных отчислений: 80000*20% = 16000, Ежемесячная сумма амортизации: 16000 / 12 = 1,33. СПОСОБ УМЕНЬШАЕМОГО ОСТАТКА. Амортизация за первый год составит А1 = 80000*2*20/100 = 32000 руб., за второй год – А2 = (80000-32000)*2*20/100 = 19200 руб., за третий год – А3 = (80000-32000-19200)*2*20/100 = 11520 руб., за четвертый год – А4 = (80000-32000-19200-11520)*2*20/100 = 6912 руб., за пятый год – А5 = (80000-32000-19200-11520-6912)*2*20/100 = 4147,2 руб., Износ за 5 лет рассчитаем как сумму амортизации за 5 лет: И = 32000 + 19200 + 11520 + 6912 + 4147,2 = 143411,2 руб. СПОСОБ СПИСАНИЯ СТОИМОСТИ ПО СУММЕ ЧИСЕЛ ЛЕТ ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Сумма чисел лет полезного использования составит 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. В первый год эксплуатации коэффициент соотношения составит 5/15, сумма начисленной амортизации составит: 80000*5/15 = 26666,7. Во второй год эксплуатации коэффициент соотношения 4/15, сумма начисленной амортизации: 80000*4/15 = 21333,3. В третий год эксплуатации коэффициент соотношения 3/15, сумма начисленной амортизации: 80000*3/15 = 16000. В четвертый год эксплуатации коэффициент соотношения 2/15, сумма начисленной амортизации: 80000*2/15 = 10666,7. В пятый год эксплуатации коэффициент соотношения 1/15, сумма начисленной амортизации: 80000*1/15 = 5333,3.